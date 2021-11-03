Tartıştığı ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

KIRIKKALE (DHA) - ANKARA'da Erkan Murat, tartıştığı ev arkadaşı Hakan Erdoğmuş'u bıçaklayarak öldürdü.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Mamak ilçesi Hürel Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı evi paylaşan Erkan Murat ve Hakan Erdoğmuş, eğlence mekanında içki içtikten sonra bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından eve dönen iki arkadaş burada da tartışmaya devam etti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erkan Murat, Hakan Erdoğmuş'u bıçaklayarak öldürdü. Erkan Murat, 112 Acil Servis'i arayarak arkadaşını öldürdüğünü söyledikten sonra kaçtı.

Erkan Murat, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.