Tartıştığı esnafı 12'nci kattan atmıştı; olay yerinde keşif yapıldı

Şişli'de 7 Mart 2021 yılında bir ticaret merkezine gelen Çağdaş Boyalı, tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12'ci kattan aşağı attı. Şans eseri bir kat aşağı düşen Demirci, yaralandı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme olay yerinde keşif kararı verdi. Bugün iş merkezinde mahkeme heyetinden bir hakim üyesi eşliğinde keşif yapıldı. Sanık avukatının da katıldığı keşifte olay yerinde tartışmanın yaşandığı alan ve Demirci'nin aşağı düştüğü kat aralığı metreyle ölçüldü. Ölçümlerin ardından heyet olay yerinden ayrıldı.

"UZUN BİR SÜRE ETKİSİNDEN ÇIKAMADIK"

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Çağdaş Boyalı'nın "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.