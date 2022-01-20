Tartıştığı esnafı 12'nci kattan atmıştı; olay yerinde keşif yapılacak

ŞİŞLİ'de ticaret merkezinde tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12'nci kattan atan ve 11'inci kata düşerek yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapsi istenen Çağdaş Boyalı'nın yargılandığı davada olay yerinde keşif yapılmasına karar verildi.