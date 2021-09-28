Tartıştığı esnafı 12'nci kattan atan sanık mahkemede gözyaşı döktü: Yalvarırım size beni tutuklamayın

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de bir ticaret merkezinde tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12'nci kattan atarak 11'inci kata düşerek ağır şekilde yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla 4 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Çağdaş Boyalı, duruşmada gözyaşlarına hakim olamadı. Savcının tutuklanması talebi üzerine sanık Boyalı, "Yalvarırım size beni tutuklamayın. Ne olur yapmayın. Özür dilerim. Canıma kıyın daha iyi" dedi. Olay sonrasında tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve artık yürüme şansının olmadığını söyleyen 62 yaşındaki İlyas Demirci ise sanığın tutuklanmamasına tepki göstererek "Biz vatandaş olarak adaletin tez tecelli etmesini temenni ederdik, maalesef bugün olmadı. Hakime hanım beni yatağa mahkum etti, yatalak oldum. Ona da özgürlüğü hediye etti" dedi. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Çağdaş Boyalı, şikayetçi İlyas Demirci ve sanık avukatı katıldı. Şikayetçi Demirci'nin avukatı ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

"NASIL OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM"

Savunma yapan sanık Çağdaş Boyalı, "Olay günü babamın kredi kartı borcunu yatırmak için Perpa Ticaret Merkezi'ne gitmiştim. Sonra üst kattaki lavaboya çıktım. Orada tanımadığım bir beyefendi gördüm. 'Ne yapıyorsun' diyerek sinkaflı sözler söyleyerek, bana doğru gelmeye başladı. Yolumu değiştirdim. Daha sonra beni yanına çağırarak, yine sinkaflı sözler söyledi. Göğsümden tutup itmeye başladı. Elinden kurtulmaya çalıştığım sırada sırtıma vurdu. Biraz gittikten sonra geri döndüm. 'Bana niye vurdun?' diye sordum. Üstüme çullandı. Kulağıma vurdu. O an ne olup bittiğini anlamadım, adam yerdeydi. Nasıl olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

TANIK DİNLENDİ

SAVCI TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ

"YALVARIRIM TUTUKLAMAYIN" DİYEREK GÖZYAŞI DÖKTÜ

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

"7,5 AYDIR MAALESEF YATIYORUM, AYAĞA BİLE KALKAMADIM"

"ARTIK YÜRÜME ŞANSIM YOK"

İDDİANAMEDEN

MÜŞTEKİ HAKKINDA DA AYRI BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

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