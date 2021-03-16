TARTIŞTIĞI ESNAFI 12.KATTAN ATAN ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ
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TARTIŞTIĞI ESNAFI 12.KATTAN ATAN ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ

16.03.2021 15:32 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:47

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAŞişli'de bir ticaret merkezinde tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12. kattan 11. kata atan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çağdaş B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Şişli'de bir ticaret merkezinde tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12. kattan 11. kata atan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çağdaş B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Çağdaş B. hakkında "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Şişli'de bir ticaret merkezinde 22 Şubat günü akşam saatlerinde esnaf İlyas Demirci, tartıştığı 21 yaşındaki Çağdaş B. tarafından 12'nci kattan aşağı atılmıştı. Şans eseri 11'inci kata düşen Demirci, vücudunda oluşan kırıklar nedeniyle hastanede tedaviye alınmıştı. Taraflar arasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Aşağı atılan İlyas Demirci'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Çağdaş B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Çağdaş B. hakkında "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan, 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Çağdaş B. önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

MÜŞTEKİ HAKKINDA DA AYRI BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Öte yandan şüpheli Çağdaş B. de kendisine tokat attığı iddiasıyla müşteki İlyas Demirci'den şikayetçi oldu. Kamera görüntülerinde de şüpheliye tokat attığı görülen İlyas Demirci hakkında da ayrı bir soruşturma açıldı. Ancak bu suç, uzlaşmaya tabi suçlardan olduğu gerekçesiyle İlyas Demirci hakkındaki dosya Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

TARTIŞTIĞI ESNAFI 12.KATTAN ATAN ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ
TARTIŞTIĞI ESNAFI 12.KATTAN ATAN ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ
TARTIŞTIĞI ESNAFI 12.KATTAN ATAN ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ
TARTIŞTIĞI ESNAFI 12.KATTAN ATAN ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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