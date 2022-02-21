TARTIŞTIĞI ESKİ ORTAĞINI TABANCAYLA VURDU
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, F.K.?nın eski ortağı Erhan Y.?yi tabancayla bacağından vurarak yaraladığı olayın cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüsü ortaya çıktı.
KOCAELİ (DHA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, F.K.?nın eski ortağı Erhan Y.?yi tabancayla bacağından vurarak yaraladığı olayın cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde F.K.?nın Erhan Y.?ye ateş açtığı, sonrasında Erhan Y. ve yakınlarının F.K.?yı darbettiği görüldü.