TARTIŞTIĞI ESKİ ORTAĞINI TABANCAYLA VURDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TARTIŞTIĞI ESKİ ORTAĞINI TABANCAYLA VURDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, F.K.?nın eski ortağı Erhan Y.?yi tabancayla bacağından vurarak yaraladığı olayın cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüsü ortaya çıktı.

KOCAELİ (DHA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, F.K.?nın eski ortağı Erhan Y.?yi tabancayla bacağından vurarak yaraladığı olayın cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde F.K.?nın Erhan Y.?ye ateş açtığı, sonrasında Erhan Y. ve yakınlarının F.K.?yı darbettiği görüldü.

TARTIŞTIĞI ESKİ ORTAĞINI TABANCAYLA VURDU

TARTIŞTIĞI ESKİ ORTAĞINI TABANCAYLA VURDU

TARTIŞTIĞI ESKİ ORTAĞINI TABANCAYLA VURDU

TARTIŞTIĞI ESKİ ORTAĞINI TABANCAYLA VURDU

TARTIŞTIĞI ESKİ ORTAĞINI TABANCAYLA VURDU

TARTIŞTIĞI ESKİ ORTAĞINI TABANCAYLA VURDU

TARTIŞTIĞI ESKİ ORTAĞINI TABANCAYLA VURDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Kocaeli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title