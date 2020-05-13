Tartıştığı eski muhtarı av tüfeği ile yaraladı
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Tartıştığı eski muhtarı av tüfeği ile yaraladı

Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Sevinçbey köyünde bir kişi tartıştığı eski muhtarı tüfekle vurarak yaraladı.

Tartıştığı eski muhtarı av tüfeği ile yaraladı
13.05.2020 23:41 | Son Güncelleme: 13.05.2020 23:41

Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Sevinçbey köyünde bir kişi tartıştığı eski muhtarı tüfekle vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, eski köy muhtarı O.B. ile İ.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, İ.G. ruhsatsız av tüfeği ile O.B.'yi yaraladı. Yaralanan O.B.'ye ilk müdahale ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldı. O.B. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olayla ilgili İ.G. gözaltına alındı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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