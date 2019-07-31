Tartıştığı eski damadını tabancayla yaraladı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kişi, eski kayınpederi tarafından tabancayla vuruldu.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öne sürülen Kemal K. ile eski kayınpederi Nihat G. ilçe merkezindeki Osman Yılmaz Caddesi'nde karşılaştı.

İkilinin arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Nihat G, Kemal K'ye tabancayla ateş etti.

Bacaklarından yaralanan Kemal K, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Nihat G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA