Tartıştığı eşinin evini kurşunlayan sanığa 5 yıl 5 ay hapis
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Tartıştığı eşinin evini kurşunlayan sanığa 5 yıl 5 ay hapis

15.02.2021 16:31 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:35
Tartıştığı eşinin evini kurşunlayan sanığa 5 yıl 5 ay hapis

KAYSERİ'de ayrı yaşadığı eşi Hatice U.'nun (28) evini kurşunlayan Cuma U.(39) 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu yargılandığı davada 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de ayrı yaşadığı eşi Hatice U.'nun (28) evini kurşunlayan Cuma U.(39) 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu yargılandığı davada 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Kocasinan ilçesinde geçen yıl meydana gelen olayda Cuma U, bir süredir ayrı yaşadığı eşi ile telefonda tartıştıktan sonra evine gidip, dışarıdan tabanca ile ateş etti. Kurşunların eve isabet ettiği olayda ölen ve yaralanan olmadı. Hatice U.'nun şikayeti üzerine gözaltına alınan Cuma U, tutuklandı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Cuma U, karar duruşmasına cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Cuma U, suçsuz olduğunu ileri sürerek, beraatını talep etti. Sanık Cuma U.'ya, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak 5 yıl 5 ay hapis cezası verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN

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