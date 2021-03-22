Tartıştığı eşinin ağabeyi tarafından bıçaklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tartıştığı eşinin ağabeyi tarafından bıçaklandı

22.03.2021 11:08 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:34
Tartıştığı eşinin ağabeyi tarafından bıçaklandı

ISPARTA'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Dursun Y., geldiği evde dini nikahlı eşi Pınar Ç.'nin ağabeyi Avni Ç. tarafından bıçaklandı.

ISPARTA'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Dursun Y., geldiği evde dini nikahlı eşi Pınar Ç.'nin ağabeyi Avni Ç. tarafından bıçaklandı. Yaralanan Dursun Y. hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün gece Turan Mahallesi Hilmi Çakmakçı Caddesi'nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Dursun Y., dini nikahlı eşi Pınar Ç.'nin yaşadığı eve geldi. Dursun Y. ve Pınar Ç. arasında tartışma çıkarken, bir süre sonra eve gelen Pınar Ç.'nin ağabeyi Avni Ç. de tartışmaya dahil oldu. Pınar Ç., bu sırada cep telefonundaki KADES butonuna basarak, polisten yardım istedi. KADES'ten gelen uyarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bu sırada Avni Ç. ve Dursun Y. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Avni Ç., yanında bulunan bıçakla Dursun Y.'yi kol ve bacak bölgesinden yaraladı.

Gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Dursun Ç. tedavi altına alınırken, Avni Ç. ise polis tarafından gözaltına aldı. Öte yandan polis olay yerinde inceleme yaptığı sırada Pınar Ç.'nin, "Ben gebereceğime o gebersin" diyerek söylendiği görüldü.


Tartıştığı eşinin ağabeyi tarafından bıçaklandı
Tartıştığı eşinin ağabeyi tarafından bıçaklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ali Sunal Şevval Sam Kemal Sunal Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Ozan Tufan Bülent Uygun Aykut Kocaman Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tartıştığı eşinin ağabeyi tarafından bıçaklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 11:45:47. #1.14#
title