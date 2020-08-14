Tartıştığı eşini tüfekle yaraladı
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Tartıştığı eşini tüfekle yaraladı

Tartıştığı eşini tüfekle yaraladı MALATYA'da, tartıştığı eşi Emine O.'yu tüfekle vurarak yaralayan Yavuz O., gözaltına alındı.

Tartıştığı eşini tüfekle yaraladı
14.08.2020 02:53 | Son Güncelleme: 14.08.2020 03:15

Tartıştığı eşini tüfekle yaraladı

MALATYA'da, tartıştığı eşi Emine O.'yu tüfekle vurarak yaralayan Yavuz O., gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde Beylerbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yavuz O., akrabasına misafirliğe giden eşi Emniye O.'yu almaya gitti. Evin önünde hafif ticari araçla bekleyen Yavuz O., aşağı inen eşi Emine O. ile tartışmaya başladı. Sesleri duyan yakınlarının araya girmek istemesi üzerine öfkelenen Yavuz O., yanındaki tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan Emine O., kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eşinin açtığı ateşle yaralanan Emine O., sağlık ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Olay sonrası kaçan Yavuz O. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emine O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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