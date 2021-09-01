TARTIŞTIĞI EŞİNİ SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TARTIŞTIĞI EŞİNİ SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da Afganistan uyruklu Faiz Mohammed Nazari (43), tartıştığı eşi Gülnar Nazari'yi (29) sokak ortasında bıçakladı.

KONYA'da Afganistan uyruklu Faiz Mohammed Nazari (43), tartıştığı eşi Gülnar Nazari'yi (29) sokak ortasında bıçakladı. Karnınıdan yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece yarısı Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Afganistanlı Faiz Mohammed Nazari, eşi Gülnar Nazari ile kendisini aldattığı iddiasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Faiz Mohammed Nazari, eşini sokak ortasında bıçakla karnından yaraladı. Kanlar içinde kalan Gülnar Nazari, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesi sürerken, şüpheli gözaltına alındı. Suç aleti bıçakla yakalanan şüpheli ilk ifadesinde "Eşimin beni aldattığını öğrendim. Tartıştık ve bıçakladım" dediği öğrenildi. Şüpheli sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

TARTIŞTIĞI EŞİNİ SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADI
TARTIŞTIĞI EŞİNİ SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADI
TARTIŞTIĞI EŞİNİ SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADI
TARTIŞTIĞI EŞİNİ SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Afganistan'ın Pencşir vilayetinde Taliban ile yerel güçler arasında gerginlik artıyor
Afganistan'ın Pencşir vilayetinde Taliban ile yerel güçler arasında gerginlik artıyor
Hikmetyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu: Muhalefet istismar etti
Hikmetyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu: Muhalefet istismar etti
Biden, Afganistan işgalini bitirme kararını savundu
Biden, Afganistan işgalini bitirme kararını savundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Metin Çekmez Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Marcao Muslera Ali Koç Cristiano Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
TARTIŞTIĞI EŞİNİ SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 17:31:58. #1.15#

title