TARTIŞTIĞI EŞİNİ SIRTINDAN 2 KEZ BIÇAKLADI - Haberler
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TARTIŞTIĞI EŞİNİ SIRTINDAN 2 KEZ BIÇAKLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de Ali Y. (33), tartıştığı eşi 4 çocuk annesi Ülviye Y.?yi (42) sırtından 2 kez bıçaklayarak ağır yaraladı.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de Ali Y. (33), tartıştığı eşi 4 çocuk annesi Ülviye Y.?yi (42) sırtından 2 kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Ali Y., evde bıçakla yakalanırken, eşi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Gülsever Sokak üzerindeki apartmanın 2'nci katındaki evde oturan Ali ve Ülviye Y. çifti, bilinmeyen nedenle tartıştı. Çiftin 4 çocuğu üst kattaki komşusundayken Ali Y., mutfaktan aldığı bıçakla eşini sırtından 2 kez bıçaklayıp ağır yaraladı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ülviye Y., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ali Y. ise polis ekiplerince evde bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.

KOMŞULARDAN TEPKİ

Ali Y.'ye, polis aracına bindirildiği sırada çiftin komşuları tepki gösterdi. Bir komşunun 'Keşke kendini bıçaklasaydın, sana yazıklar olsun. 4 çocuğu var o kadının. Senin gibi komşu olmaz olsun' dediği duyuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

TARTIŞTIĞI EŞİNİ SIRTINDAN 2 KEZ BIÇAKLADI

TARTIŞTIĞI EŞİNİ SIRTINDAN 2 KEZ BIÇAKLADI

TARTIŞTIĞI EŞİNİ SIRTINDAN 2 KEZ BIÇAKLADI

TARTIŞTIĞI EŞİNİ SIRTINDAN 2 KEZ BIÇAKLADI

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