Tartıştığı eşini silahının kabzasıyla yaraladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tartıştığı eşini silahının kabzasıyla yaraladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tartıştığı eşini silahının kabzasıyla yaraladı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir şüpheli, tartıştığı eşini silahının kabzasıyla yaraladı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir şüpheli, tartıştığı eşini silahının kabzasıyla yaraladı.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Hür Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kübra T. (34) ile eşi arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşini darp eden şahıs, yanında taşıdığı silahı çıkararak Kübra T.'nin başına vurdu. Eşini o halde bırakan şahıs, daha sonra evden çıkıp gitti. Tartışma seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, başından yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan kadın, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Tartıştığı eşini silahının kabzasıyla yaraladı

Tartıştığı eşini silahının kabzasıyla yaraladı

Tartıştığı eşini silahının kabzasıyla yaraladı

Tartıştığı eşini silahının kabzasıyla yaraladı

Tartıştığı eşini silahının kabzasıyla yaraladı

Karısını öldüresiye dövüp kızlarını aradı! Evlatları, annelerinin çıplak cansız bedenini buldu

Karısını öldüresiye dövüp kızlarını aradı! Evlatları, annelerinin çıplak cansız bedenini buldu

 Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda ağaca asılı bulundu

Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda ağaca asılı bulundu

 Misafir olarak kaldıkları evde arkadaşlarını ölü buldular

Misafir olarak kaldıkları evde arkadaşlarını ölü buldular

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title