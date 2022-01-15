TARTIŞTIĞI EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE YARALADI - Haberler
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TARTIŞTIĞI EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE YARALADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Gülcan S. (27), tartıştığı eşi Hasan S. (30) tarafından pompalı tüfekle yaralandı.

KUŞADASI, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Gülcan S. (27), tartıştığı eşi Hasan S. (30) tarafından pompalı tüfekle yaralandı. Kalçasına 20 saçmanın isabet ettiği genç kadın hastaneye kaldırılırken, polis olayın ardından kaçan Hasan S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Camiatik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Hasan S., henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Gülcan S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanı uzaması üzerine sinirlenen Hasan S., eşi Gülcan S.'yi pompalı tüfekle kalçasından yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan genç kadın olay yerine çağrılan ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gülcan S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis Hasan S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

TARTIŞTIĞI EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE YARALADI

TARTIŞTIĞI EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE YARALADI

TARTIŞTIĞI EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE YARALADI

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TARTIŞTIĞI EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE YARALADI

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