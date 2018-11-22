Cani Koca, Evi Terk Etmek İsteyen Eşini Tüfekle Vurarak Öldürdü

Hatay Kırıkhan'da, 28 yaşındaki Çetin D. tartıştığı eşini evi terk etmeye çalıştığı gerekçesiyle pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Çiftin 3 çocuğu vardı.

KARI-KOCA ARASINDA HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE TARTIŞMA BAŞLADI

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Çetin D, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü. Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesine bağlı Delibekirli Mahallesi'nde oturan Çetin D. (28) ile Emine D. çifti henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

CANİ KOCA, EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışma büyüyünce Çetin D. evi terk etmeye çalışan eşi Emine D'ye evde bulunan pompalı tüfekle ateş etti.

GÖZALTINA ALINDI

Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Emine D'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna götürülürken, Çetin D. gözaltına alındı.

Çiftin 3 çocuğu olduğu öğrenildi.