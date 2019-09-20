Tartıştığı eşini öldüren zanlı tutuklandı
Başkentte tartıştığı eşini metruk bir binada bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.
Başkentte tartıştığı eşini metruk bir binada bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.
Tartıştığı eşi Meral Güral'ı, Mamak ilçesi Zerdalitepe Mahallesi 1838. Sokaktaki metruk bir binada bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Nazmi Güral, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Güral, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.