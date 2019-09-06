Tartıştığı eşini keserle öldüren kadın tutuklandı

06.09.2019 20:50

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, kocasını kafasına keserle vurarak öldüren kadın tutuklandı.

Sancak Mahallesi Karabük Sokak'ta ikamet eden Veysel S. (53) ile eşi Fadik S.(46) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fadik S. kocasının başına keserle vurdu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Veysel S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Fadik S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA