Tartıştığı eşini kaçmaya çalıştığı araçtan indirip, bıçakladı (2)
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Tartıştığı eşini kaçmaya çalıştığı araçtan indirip, bıçakladı (2)

TUTUKLANDIIsparta'da, çıkan tartışmada otomobiline binerek kaçmak isteyen eşi Şefika Ç.'yi bıçakla yaralayan Mesut Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tartıştığı eşini kaçmaya çalıştığı araçtan indirip, bıçakladı (2)
02.06.2020 22:27 | Son Güncelleme: 02.06.2020 22:27

TUTUKLANDI

Isparta'da, çıkan tartışmada otomobiline binerek kaçmak isteyen eşi Şefika Ç.'yi bıçakla yaralayan  Mesut Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer yandan Şefika Ç.'nin yoğun bakımdaki tedavisinin tamamlandığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.


Kaynak: DHA

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