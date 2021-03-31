Tartıştığı eşini elleriyle boğdu, kanepede oturur halde bulundu
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Tartıştığı eşini elleriyle boğdu, kanepede oturur halde bulundu

Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY - Haberler | Güncel
Tartıştığı eşini elleriyle boğdu, kanepede oturur halde bulundu

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, Serkan Ö. (41), tartıştığı eşi Ceyda Ö.'yü (32) elleriyle boğup, 3 saat başında bekledi.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, Serkan Ö. (41), tartıştığı eşi Ceyda Ö.'yü (32) elleriyle boğup, 3 saat başında bekledi. Serkan Ö., çilingir yardımıyla eve giren polis ekiplerince salondaki kanepede oturur halde bulunarak, gözaltına aldı.

Olay, dün saat 17.20 sıralarında Balatçık Mahallesi 8790/5 Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, kızları Ceyda Ö.'den haber alamayan ailesi, saat 20.00 sıralarında eve geldi. Ailenin kapıyı çalması üzerine açan olmayınca çilingir çağrıldı. Çilingir yardımıyla içeri giren aile, Serkan Ö.'yü elinde bıçakla görürken, kızları Ceyda Ö.'yü ise yatak odasında hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbarla gelen ekipler, Serkan Ö.'yü salonda kanepede oturur halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Ceyda Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. 

GÖZALTINA ALINDITalihsiz kadının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, cinayet şüphelisi Serkan Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.ELLERİYLE BOĞUP, 3 SAAT BAŞINDA BEKLEMİŞ

Öte yandan polis merkezindeki sorgusunda, Serkan Ö.'nün, saat 17.20 sıralarında eşiyle tartıştıklarını, ardından eşini elleriyle boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Eşinin cansız bedeninin başında yaklaşık 3 saat beklediği belirlenen Serkan Ö.'nün Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, Ceyda Ö. ise Menemen'de toprağa verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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