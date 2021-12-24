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Tartıştığı eşini defalarca bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tartıştığı eşini defalarca bıçakladı Eşini ağır yaraladıktan sonra teslim oldu Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre boşanma aşamasında olan şahıs, tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.

KAYSERİ (İHA) - Tartıştığı eşini defalarca bıçakladı

Eşini ağır yaraladıktan sonra teslim oldu

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre boşanma aşamasında olan şahıs, tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İldem Cumhuriyet Mahallesi Gül Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre boşanma aşamasında olan Fatma Ç. ile Ahmet Ç. arasında bina önünde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Ç., üzerinde bulunan bıçakla Fatma Ç.'yi göğsünden ve bacağından defalarca bıçakladı. Fatma Ç. aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

"Karakola giderek teslim oldu"

Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli Ahmet Ç. ise polis merkezine suç aleti ile giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Ahmet Ç.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tartıştığı eşini defalarca bıçakladı

Tartıştığı eşini defalarca bıçakladı

Tartıştığı eşini defalarca bıçakladı

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İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Son Dakika Haberleri

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