Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü, 8 saat sonra cinayeti itiraf etti
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Kocaeli, Darıca, Polis, Güncel

Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü, 8 saat sonra cinayeti itiraf etti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde tartıştığı eşi tarafından başından bıçaklanan 3 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti.

10.04.2020 09:05 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:05
Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü, 8 saat sonra cinayeti itiraf etti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde tartıştığı eşi tarafından başından bıçaklanan 3 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti. Eli kanlı şahsın 8 saat sonra polis merkezine giderek, eşini öldürdüğünü itiraf etmesiyle cinayetin açığa çıktığı öğrenildi.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Oruç Reis Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3. katında bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 23.00 sıralarında polis merkezine giden M.Y. isimli bir şahıs tartıştığı eşini evde bıçaklayarak öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Şahsın eşini öldürdüğünü söylemesi üzerine polis ekipleri, M.Y. ve eşinin yaşadığı eve gitti. Sağlık ekipleri ile birlikte eve giren ekipler, K.Y. (36) isimli kadını hareketsizce yatarken buldu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde başından bıçaklanmış olan K.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

8 SAAT SONRA POLİSE TESLİM OLDU

Polis ekipleri evde inceleme başlattı. Olay Yeri İnceleme ve Cumhuriyet savcısı tarafından evde yapılan incelemelerin ardından 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen K.Y.'nin cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Öte yandan gözaltına alınan M.Y.'nin polis merkezinde verdiği ifadesinde eşini saat 15.00 sıralarında öldürdüğü, 8 saat boyunca M.Y.'nin cesedinin yanında bekledikten sonra saat 23.00'te teslim olmaya karar vererek polis merkezine gittiğini söylediği öğrenildi. Yaşanan olay sırasında ise çiftin çocuklarının evde olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

( Hakan Öztürk/İHA)

Kaynak: İHA

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