Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü (3)

17.02.2020 14:35 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:35

AİLESİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Özlem Pirdal'ın vücudunda 4 bıçak darbesi tespit edildi. Özlem Pirdal'ın sırtından 2 kez, göğsünden 2 kez bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Otopsi sırasında morgun önünde bekleyen Özlem Pirdal'ın babası Recep Bekir G. ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Ailesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasını beklerken, Özlem Pirdal'ın cenazesinin Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA