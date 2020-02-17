Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü (2)
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Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü (2)

ALDATTIĞI İDDİASIDüzce'nin Cumayeri ilçesinde eşi Özlem Pirdal'ı bıçaklayarak öldüren Ziya Pardal, polise verdiği ilk ifadesinde eşinin kendisini aldattığını iddia etti.

17.02.2020 13:01 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:01
Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü (2)

ALDATTIĞI İDDİASI

'nin ilçesinde eşi Özlem Pirdal'ı bıçaklayarak öldüren Ziya Pardal, polise verdiği ilk ifadesinde eşinin kendisini aldattığını iddia etti. 2 çocuk babası Ziya Pirdal, aldığı uyuşturucunun etkisiyle eşini öldürdüğünü belirterek, pişman olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Kaynak: DHA
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