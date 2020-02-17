Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü (2)

17.02.2020 13:01 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:01

ALDATTIĞI İDDİASI

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde eşi Özlem Pirdal'ı bıçaklayarak öldüren Ziya Pardal, polise verdiği ilk ifadesinde eşinin kendisini aldattığını iddia etti. 2 çocuk babası Ziya Pirdal, aldığı uyuşturucunun etkisiyle eşini öldürdüğünü belirterek, pişman olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA