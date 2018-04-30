Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eşini bıçakla yaraladı.

Olay, Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi Hacı Hasan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki M.Ç., tartıştığı 21 yaşındaki eşi E.N.Ç.'yi birkaç yerinden bıçakladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.Ç., gözaltına alınırken, ağır yaralanan E.N.Ç. ambulansla kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MARDİN