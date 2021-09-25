Tartıştığı eşini başına sert cisimle vurup öldürdü

FATİH, İSTANBUL (DHA) - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde Mehmet S. (28), tartıştığı eşi Hatice S.'yi (23) başına sert cisimle vurarak, öldürdü. Mehmet S., eve gelen ekipler tarafından gözaltına alınırken, Hatice S.'nin vücudunda darp izleri de tespit edildi.

Olay, gece saatlerinde, Fatih Sultan Mahallesi Şen Sokak'taki evde meydana geldi. 3 yıl önce evlenen ve 9 aylık bebekleri olan Mehmet ile Hatice S. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle Mehmet S., iddiaya göre, eşinin başına sert cisimle vurdu. Evden gelen sesler üzerine komşuların ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde, hareketsiz yatarken buldukları Hatice S.'n,n yaşamını yitirdiğini belirledi. Hatice S.'nin cansız bedeni, otopsi için Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Yapılan ilk inceleme göre, Hatice S.'nin vücudunda darp izleri de tespit edildi.

Hatice S.'nin cenazesinin, yarın İstanbul Esenyurt'ta toprağa verileceği öğrenildi.