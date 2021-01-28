Tartıştığı eşini, başına baltayla vurarak ağır yaraladı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, Murat I. (71), tartıştığı eşi Selma I.'yı (62) başına baltayla vurarak ağır yaraladı. Selma I. hastanede tedaviye, Murat I. ise gözaltına alındı.

Olay, saat 06.30 sıralarında, Balatçık Mahallesi 8957 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, Murat I., 3 katlı binanın zemin katındaki evlerinde, eşi Selma I. (62) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Murat I., baltayla eşinin başına vurdu. Kadın, kanlar içinde yere yığılırken, Murat I. komşularına gidip, "Karımı öldürdüm, polisi arayın" dedi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları Selma I.'yı ambulansla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye altına alınan Selma I.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Murat I. ise polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN