Tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurdu
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Tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurdu

Tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurdu Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde bir kişi, tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurdu.

19.06.2020 21:14 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:09

Tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurdu

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde bir kişi, tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurdu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerindeki bir ikamette meydana gelen olayda iddiaya göre A.G., tartıştığı eşi P.G.'ye av tüfeğiyle ateş etti. Evden gelen sesleri duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan P.G.'yi ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk etti. P.G.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaparken, olayın ardından kayıplara karışan şüpheli A.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurdu

Kaynak: İHA

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