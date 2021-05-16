TARTIŞTIĞI EŞİNİ 7 YERİNDEN BIÇAKLADI
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TARTIŞTIĞI EŞİNİ 7 YERİNDEN BIÇAKLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AKSARAY'da, Bayram Çınar (49), tartıştığı dini nikahla birlikte yaşadığı Yeter Çekiç'i (44), 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

AKSARAY'da, Bayram Çınar (49), tartıştığı dini nikahla birlikte yaşadığı Yeter Çekiç'i (44), 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Polis tarafından gözaltına alınan Bayram Çınar, aldatıldığını öne sürerek, Ben cinayet işleyecek adam değilim. Eşim hak etti, hak ettiğini de buldu. Ben 7 dil biliyorum. İyi yayınlayın dedi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Hasas Mahalesi 6601 Sokak'ta meydana geldi. Bayram Çınar, 2 çocuğunun annesi Yeter Çekiç ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bayram Çınar, mutfaktan aldığı bıçakla Çekiç'i, 7 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Çekiç'i komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Olay yerinden kaçan Bayram Çınar, polis ekiplerince evin yakınında yakalandı.

Polis tarafından sağlık kontrolünden geçirilen Bayram Çınar basın mensuplarına, Beni aldatıyordu, bıçakladım. Namusum için yaptım. Ben cinayet işleyecek adam değilim. Herkes hakkını bulur. Ben 7 dil biliyorum. Devletini milletini seven bir adamım. Herkese teşekkür ederim. İyi de yayınlayın. Eşim hak etti, hak ettiğini de buldu dedi.

TARTIŞTIĞI EŞİNİ 7 YERİNDEN BIÇAKLADI
TARTIŞTIĞI EŞİNİ 7 YERİNDEN BIÇAKLADI
TARTIŞTIĞI EŞİNİ 7 YERİNDEN BIÇAKLADI
TARTIŞTIĞI EŞİNİ 7 YERİNDEN BIÇAKLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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