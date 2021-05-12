TARTIŞTIĞI EŞİNİ 15 YERİNDEN BIÇAKLADI
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TARTIŞTIĞI EŞİNİ 15 YERİNDEN BIÇAKLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yaşayan Burhan Emrah Ş.(30), evde tartıştığı eşi Rabia Buse Ş.'yi(28) 15 yerinden bıçakladı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yaşayan Burhan Emrah Ş.(30), evde tartıştığı eşi Rabia Buse Ş.'yi(28) 15 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Rabia Buse Ş. ameliyata alındı.

Olay öğle saatlerinde Körfez Hacıosman Mahallesi Uygun Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Binanın üçüncü katında oturan Burhan Emrah Ş. ve eşi Rabia Buse Ş. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Burhan Emrah Ş. mutfaktan aldığı bıçakla eşi Rabia Buse Ş.'yi bıçakladı. Bir şekilde öfkeli kocanın elinden kurtulan kanlar içerisindeki kadın, apartman boşluğuna çıkarak alt kat komşusundan yardım istedi. Seslerin duyulması üzerine binada yaşayan diğer komşular da geldi. Burhan Emrah Ş.'nin elindeki bıçağı alan komşular, öfkeli kocayı etkisiz hale getirerek durumu polis ve acil sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada çok fazla kanaması olan Rabia Buse Ş., komşularından birinin aracı ile Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 15 yerinden bıçaklanan Rabia Buse Ş. kanamasının durdurulmasının ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri Burhan Emrah Ş.'yi gözaltına aldı. 7 yıllık evli olan çiftin 2 çocukları olduğu öğrenilirken, genç kadının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TARTIŞTIĞI EŞİNİ 15 YERİNDEN BIÇAKLADI
TARTIŞTIĞI EŞİNİ 15 YERİNDEN BIÇAKLADI
TARTIŞTIĞI EŞİNİ 15 YERİNDEN BIÇAKLADI
TARTIŞTIĞI EŞİNİ 15 YERİNDEN BIÇAKLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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