Tartıştığı eşi Çilem'i başından vurup, öldürdü
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Tartıştığı eşi Çilem'i başından vurup, öldürdü

ORDU'nun Gölköy ilçesinde Arif K. (36), tartıştığı eşi Çilem K.'yi (32) tabancayla başından vurarak öldürdü.

Tartıştığı eşi Çilem'i başından vurup, öldürdü
23.06.2020 11:57 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:01

ORDU'nun Gölköy ilçesinde Arif K. (36), tartıştığı eşi Çilem K.'yi (32) tabancayla başından vurarak öldürdü. Cinayet zanlısı, jandarma ekiplerine teslim oldu.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, ilçeye bağlı Ahmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Arif K. ile eşi Çilem K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Arif K., tabancayla eşi Çilem K.'ye 3 el ateş etti. Çilem K., başına isabet eden mermiler nedeniyle kanlar içinde kalırken, silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çilem K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. 4 çocuk annesi Çilem K.'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra teslim olan Arif K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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