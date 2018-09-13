Genç Kadın, Sokak Ortasında Kendisini Rahatsız Eden Erkek Arkadaşını Defalarca Bıçakladı
Samsun'un Bafra ilçesinde sokak ortasında kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle eski erkek arkadaşını bıçaklayan genç kadın, mahkemece serbest bırakıldı. Genç kadının, eski sevgilisini bıçakladığı anlar kameraya yansıdı.
Samsun'un Bafra ilçesinde kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle eski erkek arkadaşını bıçaklayan kadın, mahkemece serbest bırakıldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
GENÇ KIZ, ESKİ SEVGİLİSİNİ KOLUNDAN VE SIRTINDAN BIÇAKLADI
Olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde bir spor merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahide Y., spor merkezi çıkışında kendisini bekleyen ve sürekli rahatsız ettiği iddia edilen eski erkek arkadaşı Murat K. (26) ile tartıştı. Mahide Y. kendisine tokat atan erkek arkadaşını kolundan ve sırtından bıçakla yaraladı.
YARALANAN GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI
Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kolundan ve sırtından aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Murat K. aracına bindi ve Bafra Devlet Hastanesine giderek tedavi altına alındı. Yaralı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi.
ESKİ SEVGİLİSİNİ BIÇAKLAYAN GENÇ KIZ, SERBEST BIRAKILDI
Olay sonrası gözaltına alınan Mahide Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı Bafra Adliyesinde mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
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iyi bıcaklamış hellal olsun kadınaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ah yalan dünya daha neler göreceğiz.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kadınlardan iyi bir darbe yediğin malum hazmedememissin soda iç sen geber problemli olan sensin unutma senide bi kadın doğurdu irenc dediğin bedende geliştin bozuk göğüsten beslendin rahatsızsan sen defol embesilCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Samsun VE Adana gün geçmiyorki bir değişik olay çıkmasın.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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kadinlari öldürmeyiz idaaam idaaaam idaaaaamCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır