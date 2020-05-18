Tartıştığı eniştesini tabancayla vurarak öldürdü TRABZON'da, M.A. (39) tartıştığı halasının eşi Osman Bulut'u (60), tabancayla vurarak öldürdü.

TRABZON'da, M.A. (39) tartıştığı halasının eşi Osman Bulut'u (60), tabancayla vurarak öldürdü. Kaçan M.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında 3 No'lu Erdoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Halasının evine gelen M.A. henüz bilinmeyen nedenle geldiği halasının evinde eniştesi Osman Bulut'la tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.A. tabancasıyla eniştesi Bulut'u vurdu. Mermilerin isabet etmesiyle yere yığılan Osman Bulut, ağır yaralandı. M.A. olayın ardından geldiği araca binerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Osman Bulut, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA