Tartıştığı Eniştesini Bıçaklayarak Öldürdü (2) - Yeniden

KAHRAMANMARAŞ'ta Fatih A. (24), boşanma aşamasında olan ablasının eşi İdris Ağca'yı (28), bıçaklayarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Şeyhadil Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 hafta önce boşanma kararı alan ve ayrı yaşayan Zehra Ağca ile İdris Ağca, boşanma sürecini konuşmak için buluştu. Ancak çift arasında tartışma çıktı. Bu sırada olay yerine Zehra Ağca'nın kardeşi Fatih A. da geldi. Tartışmaya dahil olan Fatih A., eniştesi İdris Ağca'yı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Ağca, ambulansla götürüldüğü özel bir hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Fatih A. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayı duyup hastaneye giden Ağca'nın yakınları ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi.

Gözaltına alınan Fatih A.'nın ablasına hakaret ettiği için eniştesini bıçakladığını söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

- Kahramanmaraş

Kaynak: DHA