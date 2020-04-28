Tartıştığı eniştesini bacaklarından vurdu MERSİN'in Tarsus ilçesinde Ş.S., tartıştığı eniştesi Ö.H.'yi (42), av tüfeğiyle bacaklarından vurarak, yaraladı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Ş.S., tartıştığı eniştesi Ö.H.'yi (42), av tüfeğiyle bacaklarından vurarak, yaraladı.

Olay, gece yarısı Tekke Mahallesi 3711'inci Sokak'ta meydana geldi. Ş.S. (27), ablasının eşi Ö.H. (42) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine de yanında getirdiği av tüfeğiyle eniştesinin bacaklarına ateş etti. Bacaklarından vurularak yaralanan Ö.H., gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan Ş.S.'yi, Şehit Kerim Mahallesi Türkistan Caddesi'ndeki bir evde yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA