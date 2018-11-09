Tartıştığı Görme ve İşitme Engelli Eşini Araçtan Attı

Zonguldak'ta bir kişi tartıştığı görme ve işitme engelli eşini araçtan attı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gazipaşa Caddesi'nde yaşandı. İddialara göre, görme ve işitme engelli olan 42 yaşındaki Hanım S., eşiyle birlikte seyir halindeyken araçtan atıldı. Araçtan atılan engelli kadın hafif şekilde yaralandı. Araç ise olay yerinden uzaklaştı.

OLAY YERİNE AMBULANS ÇAĞRILDI

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 ekipleri çağrıldı. Hanım S., görmediği ve konuşamadığı için yaşadığı şoku işaret diliyle anlatmaya çalıştı.

ENGELLİ KADININ DURUMU İYİ

Sağlık ekipleri yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Engelli kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayın sebebi araştırılıyor.