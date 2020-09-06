Tartıştığı dükkan komşusunu bacağından vurdu
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Tartıştığı dükkan komşusunu bacağından vurdu

SİVAS'ta, esnaflık yapan Nail B. (48), tartıştığı dükkan komşusu Sinan B.'yi (40) tabancayla bacağından vurarak, yaraladı.

Tartıştığı dükkan komşusunu bacağından vurdu
06.09.2020 13:00 | Son Güncelleme: 06.09.2020 13:04

SİVAS'ta, esnaflık yapan Nail B. (48), tartıştığı dükkan komşusu Sinan B.'yi (40) tabancayla bacağından vurarak, yaraladı. Nail B., gözaltına alındı. 

Olay, saat 12.00 sıralarında, Paşabey Mahallesi Kerim Çavuş Caddesi'nde meydana geldi. Yan yana bulunan iki dükkanda esnaflık yapan Nail B. ile Sinan B. arasında, depoda bulunan malzemeler yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Nail B., kendisine ait tabancayla Sinan B.'yi bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Sinan B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Tedaviye alınan Sinan B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Nail B., polis ekiplerince gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

 


Kaynak: DHA

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