Tartıştığı dini nikahlı eşini boğarak öldürdü
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Tartıştığı dini nikahlı eşini boğarak öldürdü

03.01.2021 23:23 | Son Güncelleme: 03.01.2021 23:27
Tartıştığı dini nikahlı eşini boğarak öldürdü

ÇORUM'da Polat H. (31), tartıştığı dini nikahlı eşi Aslıhan Dal'ı (29) boğarak öldürdü.

ÇORUM'da Polat H. (31), tartıştığı dini nikahlı eşi Aslıhan Dal'ı (29) boğarak öldürdü. Olaydan sonra polisi arayan ve cinayeti itiraf eden Polat H., gözaltına alındı.

Olay, saat 21: 30 sıralarında Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Polat H. ile dini nikahlı eşi Aslıhan Dal arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Polat H., eşini elleriyle boğdu. Olaydan sonra polisi arayan Polat H., eşini boğduğunu itiraf ederek, evden ayrıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye gelen polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan Aslıhan Dal'ı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aslıhan Dal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polat H. ise polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Tartıştığı dini nikahlı eşini boğarak öldürdü
Tartıştığı dini nikahlı eşini boğarak öldürdü
Tartıştığı dini nikahlı eşini boğarak öldürdü
Tartıştığı dini nikahlı eşini boğarak öldürdü
Tartıştığı dini nikahlı eşini boğarak öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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