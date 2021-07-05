Tartıştığı dayısını tüfekle vurarak yaralayan sanığa ve arkadaşına ceza yağdı
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Tartıştığı dayısını tüfekle vurarak yaralayan sanığa ve arkadaşına ceza yağdı

Tartıştığı dayısını tüfekle vurarak yaralayan sanığa ve arkadaşına ceza yağdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de tartıştığı dayısını tüfekle vurarak yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığa ve ona yardım ettiği iddiasıyla yargılanan arkadaşına toplamda 28 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de tartıştığı dayısını tüfekle vurarak yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığa ve ona yardım ettiği iddiasıyla yargılanan arkadaşına toplamda 28 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık G.Y. ve F.Ç. (SEGBİS) ile katıldı. Sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık G.Y., "Ben oraya dayımla kavga etmeye gitmedim. Dayım beni tahrik etti. Değnekle vurunca korkutmak amacıyla sıktım. Ben vereceğiniz karara razıyım. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, G.Y.'yi, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 22 yıl hapis cezasına çarptırırken, F.Ç.'yi ise 'kasten adam öldürmeye teşebbüs etmeye yardım etme' suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti ayrıca her iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

24 Ocak'ta Melikgazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet bulunan dayı A.T. ve yeğeni G.Y. arasında para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.Y., yanında getirdiği tüfek ile amcasını yaraladı. Polis tarafından yakalanan G.Y. gözaltına alındı. Görgü tanıklarının ifadesinden sonra G.Y.'nin arkadaşı F.Ç. de G.Y.'ye yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. 2 zanlı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

(Mükremin Kaya/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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