Tartıştığı damadını silahla yaralayan kayınpederin davası

09.10.2019 12:00

Konya'da kızıyla boşanma aşamasında olan damadını çıkan tartışma sonucu silahla yaraladığı ileri sürülen tutuklu sanığın yargılanmasına, tanıkların dinlenmesiyle devam edildi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa A, müşteki Mehmet K, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Tanıklardan Mehmet T, sanıkla aynı itfaiye ekibinde çalıştıklarını ve genellikle sakin, kendi halinde biri olarak tanıdıklarını söyledi.

Olay günü yaşananları anlatan Mehmet T, "Nöbet listesini alırken olay gerçekleşti. Önce 2 el silah atışı oldu. Bu sırada Mustafa A'nın Mehmet K'ye 'Ben seni uyarmadım mı' gibi bir şey söylediğini duydum. Ardından silah tutukluk yapmış olacak ki Mustafa A, doldur boşalt yapıp bir el daha ateş etti." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı Mustafa Şenalp de Mustafa A'nın kızı ile damadı Mehmet K. arasında yaşananların bir baba olarak Mustafa A'yı zor durumda bıraktığını söyledi.

Mehmet T'nin Mustafa A'nın kızına sık sık şiddet uyguladığını öne süren Şenalp, şunları kaydetti:

"Mehmet K. Mustafa A'nın kızına çok kez şiddet uygulamış, tehdit etmiş, hakaret etmiş ve bu şekilde boşanma aşamasına gelmişlerdir. Mehmet K'nin whatsapp kayıtları ve sosyal medya üzerindeki mesajlarında da başka bir kadının varlığı açıkça görülmektedir. Mehmet K, Mustafa A'yı da çok kez tehdit etmiş, kendisine hakaret etmiştir. Sanık Mustafa A'nın olay günü amacı, bu kişiye kendisinden korkmadığını ifade etmektir. Mustafa A. öldürme amacıyla ateş etmemiş, özellikle Mehmet K'nin omuz bölgesini hedef alarak, kendisine 'senden korkmuyorum' demek istemiştir."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için davayı erteledi.

Olay

18 Şubat 2019'da eşiyle boşanma aşamasında olan Mehmet K. (36), merkez Selçuklu ilçesi Uluyayla Caddesi'ndeki İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan kayınpederi Mustafa A'nın (47) yanına gitmiş, burada damat ile kayınpederi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa A, silahla Mehmet K'ye 3 el ateş ederek yaralamıştı.

Gözaltına alınan Mustafa A. ifadesinde, kızıyla damadının boşanma aşamasında olduğunu, damadı Mehmet K'nin kendisine sürekli tehdit mesajları attığını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA