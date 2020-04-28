Tartıştığı damadını silahla yaraladı Malatya'da bir kişi tartıştığı damadını silahla yaraladı.

Malatya'da bir kişi tartıştığı damadını silahla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yeşilyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde B.C ve damadı S.U arasında henüz belirlemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine B.C. yanındaki tabancayla S.U'yu yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı S.U. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Şüpheli B.C. ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA