Tartıştığı Damadını Öldürdü

GAZİANTEP'te, Mithat K., tartıştığı damadı Eray Altunbaş'ı (30) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü.

Olay dün gece Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk babası Eray Altunbaş, aralarında husumet bulunan kayınpederi Mithat K.'nin evine giderek, konuşmak istedi. İkili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ise Mithat K. evdeki av tüfeğiyle damadı Eray Altunbaş'a ateş etti. Kanlar içinde kalan Altunbaş, ambulans ile Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Altunbaş, burada doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Altunbaş'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kayınpeder Mithat K.'yi gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

- Gaziantep