Tartıştığı bacanağı tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti Bolu'nun Gerede ilçesinde tartıştığı bacanağı tarafından pompalı tüfekle vurulan adam hayatını kaybetti.

Bolu'nun Gerede ilçesinde tartıştığı bacanağı tarafından pompalı tüfekle vurulan adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Özdemir (71) ile bacanağı Fatih E. arasında miras konuları nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından, olay yerinden aracına yürüyen Süleyman Özdemir, Demirciler Mahallesi Sincan Caddesi'nde bacanağı Fatih E. tarafından vuruldu.

Pompalı tüfekten çıkan kurşunlarla başından ve bacağından vurulan Özdemir olay yerine hayatını kaybederken, Fatih E. ise polis ekiplerine teslim oldu.

Özdemir'in cenazesi, olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Özdemir'in 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Öte yandan, cinayetin aile içi bir anlaşmazlıktan olduğunu öğrenen Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından olay yerine çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet Ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA