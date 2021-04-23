Tartıştığı babasını ve kaçmasına engel olan komşusunu tüfekle yaraladı

ŞANLIURFA'da Özkan P. (24), tartıştığı babası Hasan P. (45) ile olay sonrası kaçmasına engel olmak isteyen komşusu Mustafa Karayazgan'ı pompalı tüfekle vurarak, yaraladı.

ŞANLIURFA'da Özkan P. (24), tartıştığı babası Hasan P. (45) ile olay sonrası kaçmasına engel olmak isteyen komşusu Mustafa Karayazgan'ı pompalı tüfekle vurarak, yaraladı. Özkan P., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Meydan Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Oto kiralama işi yapan Özkan P., bilinmeyen nedenle babası Hasan P. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özkan P., otomobilinden aldığı pompalı tüfekle babasına ateş açarak, ayağından yaraladı. Bu sırada silah sesini duyan komşuları Mustafa Karayazgan, tüfekle kaçmaya çalışan genci durdurmak istedi. Özkan P., ateş ettiği Karayazgan'ı da yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Hasan P. ile Mustafa Karayazgan'ı ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Özkan P. ise polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK