Tartıştığı babasını ve kaçmasına engel olan komşusunu tüfekle yaraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tartıştığı babasını ve kaçmasına engel olan komşusunu tüfekle yaraladı

Tartıştığı babasını ve kaçmasına engel olan komşusunu tüfekle yaraladı
Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da Özkan P. (24), tartıştığı babası Hasan P. (45) ile olay sonrası kaçmasına engel olmak isteyen komşusu Mustafa Karayazgan'ı pompalı tüfekle vurarak, yaraladı.

ŞANLIURFA'da Özkan P. (24), tartıştığı babası Hasan P. (45) ile olay sonrası kaçmasına engel olmak isteyen komşusu Mustafa Karayazgan'ı pompalı tüfekle vurarak, yaraladı. Özkan P., polis ekiplerince gözaltına alındı. 

Olay, Meydan Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Oto kiralama işi yapan Özkan P., bilinmeyen nedenle babası Hasan P. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özkan P., otomobilinden aldığı pompalı tüfekle babasına ateş açarak, ayağından yaraladı. Bu sırada silah sesini duyan komşuları Mustafa Karayazgan, tüfekle kaçmaya çalışan genci durdurmak istedi. Özkan P., ateş ettiği Karayazgan'ı da yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Hasan P. ile Mustafa Karayazgan'ı ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Özkan P. ise polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. 


Tartıştığı babasını ve kaçmasına engel olan komşusunu tüfekle yaraladı
Tartıştığı babasını ve kaçmasına engel olan komşusunu tüfekle yaraladı
Tartıştığı babasını ve kaçmasına engel olan komşusunu tüfekle yaraladı
Tartıştığı babasını ve kaçmasına engel olan komşusunu tüfekle yaraladı
Tartıştığı babasını ve kaçmasına engel olan komşusunu tüfekle yaraladı
Tartıştığı babasını ve kaçmasına engel olan komşusunu tüfekle yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

Elinde serum, kolunda damar yoluyla hastaneden kaçtı
Elinde serum, kolunda damar yoluyla hastaneden kaçtı
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi
Adana'da boş arazide kesilmiş 3 at ele geçirildi
Adana'da boş arazide kesilmiş 3 at ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Kaan Yıldırım Seren Serengil
Spor Ömer Ali Bülent Uygun Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tartıştığı babasını ve kaçmasına engel olan komşusunu tüfekle yaraladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 12:08:18. #1.14#

title