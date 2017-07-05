Gaziantep'te bir kişi, tartıştığı babasını tabancayla yaraladı.



Alınan bilgiye göre, Aydınlar Mahallesi'nde Resul Y. (25) ile babası Kemal Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Resul Y. babasına tabancayla ateş ettikten sonra motosikletle kaçtı.



Yaralanan Kemal Y. yakınları tarafından Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kemal Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.