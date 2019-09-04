Tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü
Giresun'un Bulancak ilçesinde tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldüren kişi yakalandı.
Giresun'un Bulancak ilçesinde tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldüren kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Yaslıbahçe köyünde Turgut U. (27), tartıştığı babası Hicabi U'yu (52), pompalı tüfekle ateş ederek çeşitli yerlerinden yaraladı.
Olay yerinde hayatını kaybeden baba Hicabi U'nun cenazesi, Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaçan zanlı Turgut U, güvenlik güçlerince yakalandı.