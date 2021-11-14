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Tartıştığı babasını, boğazını keserek öldürdü

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel
Tartıştığı babasını, boğazını keserek öldürdü

ADANA'da Sefa Kürçe, evine gidip tartıştığı babası Cabbar Kürçe'nin boğazını kesti.

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da Sefa Kürçe, evine gidip tartıştığı babası Cabbar Kürçe'nin boğazını kesti. Cabbar Kürçe olay yerinde hayatını kaybederken, Sefa Kürçe ise polis ekiplerine teslim oldu.

Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Sefa Kürçe, evine gittiği babası Cabbar Kürçe ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Sefa Kürçe, bıçakla saldırdığı babasının boğazını kesti. Cabbar Kürçe kanlar içerisinde yere yığılırken, sesi duyan komşuları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Cabbar Kürçe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Katil zanlısı Sefa Kürçe ise olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu.

Bu sırada Cabbar Kürçe'nin yakınları gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Cabbar Kürçe'nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Sefa Kürçe ise emniyete götürüldü.


Tartıştığı babasını, boğazını keserek öldürdü

Tartıştığı babasını, boğazını keserek öldürdü

Tartıştığı babasını, boğazını keserek öldürdü

Tartıştığı babasını, boğazını keserek öldürdü

Tartıştığı babasını, boğazını keserek öldürdü

Tartıştığı babasını, boğazını keserek öldürdü

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