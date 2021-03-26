Tartıştığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Tartıştığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Tartıştığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Sivas'ın Zara ilçesinde bir kişi, babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Sivas'ın Zara ilçesinde bir kişi, babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Ekinli köyünde B.A. (33), evlerinde babası Ş.A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.A'nın boğazından bıçakladığı babası olay yerinde yaşamını yitirdi.

Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Mustafa Destici
Magazin Alişan Esra Erol Ezgi Mola Guy Ritchie
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Şenol Güneş Bülent Uygun Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tartıştığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 12:27:08. #1.15#
title