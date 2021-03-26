Tartıştığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Sivas'ın Zara ilçesinde bir kişi, babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Sivas'ın Zara ilçesinde bir kişi, babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Ekinli köyünde B.A. (33), evlerinde babası Ş.A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.A'nın boğazından bıçakladığı babası olay yerinde yaşamını yitirdi.

Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya