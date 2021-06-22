Tartıştığı babasını bıçaklayarak ağır yaraladı
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Tartıştığı babasını bıçaklayarak ağır yaraladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak ağır yaraladı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak ağır yaraladı. Babasını yaralayan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi Vakıfkent Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba E.S. ile oğlu E.S. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda oğlu, babasını bıçaklayarak ağır yaraladı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı baba E.S., ambulans ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından babasını yaralayan şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Tartıştığı babasını bıçaklayarak ağır yaraladı
Tartıştığı babasını bıçaklayarak ağır yaraladı
Tartıştığı babasını bıçaklayarak ağır yaraladı
Tartıştığı babasını bıçaklayarak ağır yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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