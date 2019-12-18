Tartıştığı babasını bıçakladı
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Tartıştığı babasını bıçakladı

Samsun'da bir kişi tartıştığı babasını bıçakla yaraladı.

18.12.2019 18:26 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:33
Tartıştığı babasını bıçakladı

'da bir kişi tartıştığı babasını bıçakla yaraladı.


Olay, Samsun'un ilçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.(56) ile oğlu F.K.(24) arasında tartışma çıktı. Tartışmada F.K. babasını bıçakla hafif şekilde yaralayıp kaçtı. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan F.K. gözaltına alınarak Denizevleri Polis Merkezine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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